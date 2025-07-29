33 проекта признаны победителями конкурса грантовой поддержки «Губернаторский старт» в 2025 году

Вчера в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова подвела итоги конкурсного отбора на предоставление гранта «Губернаторский старт», инициированного губернатором Андреем Чибисом.

Конкурс подтвердил свою высокую востребованность: в 2025 году поступило более 230 заявок от физических лиц, самозанятых и предпринимателей.

По результатам отбора победителями признаны 33 проекта в приоритетных для региона сферах: общепит, бытовые услуги (включая бани), туринфраструктура, социально ориентированный бизнес, креативные пространства и коворкинги, спорт, отдых и развлечения, производство. Также проекты, реализуемые в удаленных населенных пунктах, ЗАТО и моногородах молодёжью, участниками специальной военной операции, членами их семей, гражданами, воспитывающими троих и более детей.

«Так, например, в Кандалакше планируется создание стилизованного гастрономического и культурного пространства в арктическом стиле – ресторан лопарской кухни «Белое море», в Умбе – комплекса для отдыха с баней, купелью и мангалом для жителей и туристов. Также в этом году в Мончегорске будет запущен проект сельского коворкинга, реализуемый на «Арктическом гектаре» с возможностью аренды теплицы и мест под выращивание, парк активного семейного отдыха в Полярных Зорях, где будет построен веревочный парк и модульное некапитальное здание с закрытой утепленной гриль-беседкой», – рассказала Светлана Панфилова.

Сумма гранта составляет до 1 млн рублей, для отдельных категорий заявителей – до 2 млн рублей (зависит от выбора приоритетной группы направления проекта), самозанятым полагается до 500 тысяч рублей. Размер софинансирования со стороны заявителя составляет не менее 20% от полной стоимости проекта для субъектов МСП и не менее 10% – для самозанятых граждан.

«Конкурс «Губернаторский старт» по праву считается одним из самых востребованных инструментов поддержки предпринимательских инициатив. Особенно значимо, что наибольшее количество заявок поступило на реализацию проектов, соответствующих приоритетам стратегического плана «На Севере – жить!», – отметила Светлана Панфилова.

Вице-губернатор отдельно подчеркнула важность поддержки инициатив участников СВО и членов их семей.

«Предоставление грантов до 2 млн рублей на запуск и развитие их бизнеса – это весомый вклад в социально-экономическую адаптацию этих граждан и создание новых источников дохода для их семей», – сказала Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551029/#&gid=1&pid=1