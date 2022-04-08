33 работника Кольской АЭС примут участие в «REASkills-2022»

20 участников и 13 экспертов Кольской атомной станции примут участие в VI Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства по методике «WorldSkills – ReaSkills-2022».

Чемпионат пройдёт с 11 по 15 апреля по 21 компетенции в Удомле, Балаково, Нововоронеже, Екатеринбурге и Чебоксарах. В команду Кольской АЭС для участия вошли лучшие специалисты и эксперты в следующих компетенциях: «Инженерное мышление. Каракури», «Лабораторный химический анализ (Аналитический контроль)», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Охрана окружающей среды», «Промышленная автоматика», «Радиационный контроль (Дозиметрист)», «Сварочные технологии», «Технологические системы энергетических объектов», «Управление жизненным циклом», «Электромонтаж» и «Электроника».

«Высокий профессионализм работников является одной из важнейших составляющих безопасной и надёжной эксплуатации атомных станций, а конкурс подобного уровня отличная возможность совершенствовать свои профессиональные навыки», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, кольские атомщики являются одними из лидеров движения чемпионатов профессионального мастерства по методике «WorldSkills» не только в регионе, но и в масштабах отрасли. Год назад 10 специалистов атомной станции были отмечены наградами чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2021». Успех своих коллег мечтают повторить и члены нынешней сборной команды, среди которых много молодых работников.

По итогам «REASkills-2022» будет сформирована команда на отраслевой чемпионат «AtomSkills-2022».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.