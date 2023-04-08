33-я спартакиада АО «ММТП» встречает друзей

Сегодня работники АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Мурманский балкерный терминал», партнёры предприятий, члены семей, близкие и гости станут участниками одного из главных спортивных событий в жизни предприятия - Открытой зимней спартакиады АО «ММТП».

В этом году она пройдёт уже в 33-й раз. Ежегодно в ней принимают участие около 300 человек.

В этом году в программе спартакиады: мини-футбол на снегу, саамский футбол, лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, гонки на санях, гиревой спорт, групповые прыжки на скакалке (скиппинг), перетягивание каната и прохождение туристической полосы. А ещё – беспроигрышная лотерея и гарантированный заряд бодрости.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251306%2Fwall-149919532_3090