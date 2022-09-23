34% компаний на Северо-Западе страны ожидают увеличения численности сотрудников до конца этого года

Только 13% компаний из регионов СЗФО негативно оценивают своё положение рынке в ближайшей перспективе. Ещё 37% уверены в стабильности компании, а 47% уверены в позитивном сценарии, остальные затруднились ответить.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди работодателей регионов СЗФО и узнала об их планах по подбору персонала на остаток 2022 года.

Только 13% компаний из регионов СЗФО негативно оценивают своё положение рынке в ближайшей перспективе. Ещё 37% уверены в стабильности компании, а 47% уверены в позитивном сценарии, остальные затруднились ответить.

Наименее стабильно сейчас себя чувствуют компании из области машиностроения (25% опрошенных). Больше других ощущают уверенность в завтрашнем дне компании, занимающиеся товарами народного потребления (56%), а также строители (50%) (наглядно на диаграмме).

При этом сразу 34% компаний в регионах СЗФО заявили о том, что до конца 2022 года планируют увеличить подбор персонала. Снижать объём найма намерены лишь 13% местных работодателей, полностью остановить – только 5%. Ещё 42% не намерены менять свои планы. В 6% случаев решение ещё не принято.

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru: «Прошлый аналогичный замер настроений компаний-работодателей мы проводили как раз в конце марта-начале апреля, тогда было намного больше неопределенности и негативных ожиданий бизнеса. Спустя почти полгода мы фиксируем достаточно существенный рост позитивных оценок компаний своего положения – именно в этой группе произошёл самый существенный прирост – на 14 п.п., до 47% по России в целом (почти каждая вторая опрошенная компания, в марте о таком настрое заявляла лишь каждая третья). Также обращает на себя внимание снижение уровня неопределённости – лишь 2% компаний страны сегодня затрудняются в оценках своего положения против 6% в начале санкционного кризиса. Восприятие стабильности за прошедшее время почти никак не изменилось – 37% компаний сегодня и 35% в марте ответили об отсутствии влияния внешних факторов на их положение на рынке труда.

Внушает определенный оптимизм то, что самый существенный прирост оценок позитивных настроений пришёлся на средние компании (от 100 до 250 человек в штате) – с 32% весной до 53% осенью, а также на крупный бизнес (от 3000 человек в штате) – 31% до 63%.

В целом результаты замера настроений компаний оптимистичны для рынка труда, при сохранении текущей ситуации с внешними факторами и при отсутствии новых вызовов, существенных рисков роста безработицы сейчас нет».