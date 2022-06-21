34% российских работников доверяют своим компаниям в кризисное время

5% опрошенных работников отметили, что стали доверять своим компаниям-работодателям больше, чем раньше после начала кризисной ситуации в феврале. 29% респондентов также заметили, что доверяют своим компаниям также сильно, как и раньше.

Исследование «Движение социального капитала лидеров в российских организациях» подготовлено hh.ru и бизнес-консультантом Мариной Корсаковой — основателем исследовательского проекта Transition Bureau. В рамках опроса стало известно, что у людей произошло достаточно серьёзное изменение уровня доверия к своим компаниям.

«Кризисный период — время повышенной пластичности. Люди ищут поддержку, единство с единомышленниками, инструменты для решения непривычных задач. Они готовы к пересмотру сложившихся отношений и процессов, более открыты новым идеям. «Корка инерции» под давлением новых обстоятельств становится тоньше, а наше мышление и поведение, наоборот, подвижнее. В свою очередь работники могут пересматривать свои взгляды и отношение к компании. В ходе опроса представителей почти 500 компаний по всей России Служба исследований hh.ru выяснила, несколько теперь, на фоне происходящих событий, доверяют работники своим компаниям», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

5% опрошенных работников отметили, что стали доверять своим компаниям-работодателям больше, чем раньше после начала кризисной ситуации в феврале. 29% респондентов также заметили, что доверяют своим компаниям также сильно, как и раньше.

Также есть категория работников, которые пересмотрели свое отношение к своему месту работы и компании в целом. Так, у 26% респондентов уровень доверия стал меньше, чем раньше. А 24% заметили, что не доверяют своим компаниям, но такое у них было и раньше. При этом для 13% опрошенных вопрос доверия вообще не важен. Также респонденты оставляли индивидуальные ответы и некоторые отмечали, что «Доверяют конкретным людям: руководителям, коллегам».

В разрезе профобластей также интересные данные: 10% представителей финансовой сферы стали доверять своей компании в кризис даже больше, чем раньше. Никак не поменяли своё отношение и продолжают доверять работодателю 38% ИТ-специалистов (это самый высокий показатель по сферам). Стали меньше доверять, чем раньше 32% представителей розничной торговли (наглядно на диаграмме).