Мурманская область. Арктика (16+)06.09.23 17:00
34 школьника получили свои первые паспорта в День знаний
1 сентября в Мурманской области в рамках всероссийской программы «Движения Первых» «Мы – граждане России» прошли торжественные вручения паспортов ребятам, достигшим 14 лет.
34 школьника из Мурманска, Мончегорска, Апатитов и Никеля получили главный документ гражданина нашей страны — паспорт.
Почётными гостям церемонии стали начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Веселовский, председатель Совета «Движения Первых» Мария Чернышева, начальник отдела по социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт» Светлана Миронова, представители ОМВД России, администраций муниципальных образований и МФЦ.
Программа проводится при поддержке Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Фото: https://gov-murman.ru
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