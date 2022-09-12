+35% - в Мурманской области отмечается рост туристического потока

За лето этого года Мурманскую область посетили 127 тысяч туристов. Об этом в рамках оперативного совещания рассказал глава региона Андрей Чибис.

«С июня по август на территории нашей области отдохнуло порядка 127 тысяч туристов, что на 35% больше аналогичного периода за 2019 год. По данным аналитики, с начала года по июль в нашем регионе отдохнули свыше 343 тысяч гостей. Также увеличивается и срок пребывания путешественников в регионе. Если в 2019 году приезжающие останавливались у нас на 2-3 дня, то в этом году уже на 3-5 дней», - отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, такая тенденция, по словам губернатора, свидетельствует, в том числе, о слаженной работе между федеральным и региональным правительствами по созданию новых направлений и поддержке проектов для гостей региона.

Например, в этом году на направление «Экотуризм» 5 субъектов предпринимательства получили 4 млн рублей, а в рамках развития «Придорожного сервиса» 10 победителей получили 50 млн рублей. Также получены федеральные средства в размере 146 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры и более 100 млн рублей на строительство модульных гостиниц.

Глава региона напомнил о проведении второго этапа «Губернаторского стартапа» и программе «Гектар Арктики». Благодаря этим возможностям предприниматели смогут создавать новые туристические точки притяжения.

Фото: https://gov-murman.ru