35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»

6 мая 1985 года городу Мурманску Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено почётное звание «Город-герой». Высокой награды город был удостоен за мужество и героизм его защитников в период Великой Отечественной войны.

На следующий день на площади Советской Конституции состоялся торжественный митинг, на котором выступили первый секретарь горкома КПСС Тимур Щербаев; член Центрального Комитета партии, депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь Мурманского обкома КПСС Владимир Птицын; председатель Совета ветеранов ордена Октябрьской революции Мурманского тралового флота Николай Малыгин. Митинг завершился исполнением гимна Советского Союза.

В Государственном архиве Мурманской области хранится фонд Мурманского горкома КПСС, в котором есть протоколы проведения митинга по случаю присвоения звания «Город-герой» Мурманску, в фонде ГТРК «Мурман» – телерепортаж с торжественного собрания.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, материалы, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны в Заполярье, уникальные фотодокументы и видеохроники военного времени представлены на сайте «Мурманск – Победа».