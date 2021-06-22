35 млн рублей Кольская АЭС выделит на социальные проекты в Полярных Зорях

Кольская АЭС выделит дополнительно 35 млн рублей к 200 миллионам, которые получит в этом году г. Полярные Зори из регионального бюджета на реализацию социально-значимых проектов в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области. Протокол о реализации соглашения в 2021 году подписали на днях генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«По соглашению Государственная корпорация «Росатом» перечисляет в бюджет Мурманской области по налогу на прибыль дополнительно около 2 млрд рублей ежегодно, из которых 10-15% приходится на долю г. Полярные Зори. В 2021 году деньги выделяются на реализацию 19-ти важных для муниципалитета социальных проектов. Дополнительно на реализацию этих проектов Кольская АЭС планирует направить 35 млн рублей, - сообщил на состоявшейся 18 июня пресс-конференции директор Кольской АЭС В.В. Омельчук. - Из этой суммы будет профинансировано строительство лыжной базы на сумму 2,4 млн рублей. На асфальтирование автодорог общего пользования выделено 9,7 млн рублей. И по два с лишним миллиона будет направлено на благоустройство общественных территорий в районе городской поликлиники и близ Физкультурно-оздоровительного комплекса. Еще 10,8 млн рублей выделены на работы по благоустройству второй очереди бульвара «Северное сияние».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, соглашение о сотрудничестве между ГК «Росатом» и правительством Мурманской области действует с 2012 года. За счёт дополнительных налоговых отчислений атомщиков в бюджет Мурманской области в г. Полярные Зори был построен современный Физкультурно-оздоровительный комплекс, отремонтирован городской Дворец культуры и ряд других социальных учреждений. За прошедшие 8 лет на эти цели было направлено более 1 млрд рублей.