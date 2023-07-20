35% мурманчан готовы на уступки по зарплате ради гарантий трудоустройства

Чаще всего пойти на снижение зарплатных ожиданий ради трудоустройства готовы представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (51%), «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Безопасность» (по 42%). Меньше всего таких соискателей оказалось в сферах «Медицина, фармацевтика» (всего 29%) и «Спорт, салоны красоты» (21%).

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Мурманской области и выяснила, готовы ли они снизить свои требования к заработной плате ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место.

По данным hh Статистика, средняя ожидаемая зарплата в Мурманской области по итогам июня 2023 года составила 58059 рублей.

35% соискателей из Мурманской области готовы согласиться на более низкую зарплату, чем указана у них в резюме, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. В целом по СЗФО доля таких ответов составила 35%, а по России – 39%.

Чаще всего пойти на снижение зарплатных ожиданий ради трудоустройства готовы представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (51%), «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Безопасность» (по 42%). Меньше всего таких соискателей оказалось в сферах «Медицина, фармацевтика» (всего 29%) и «Спорт, салоны красоты» (21%).

Ещё 45% соискателей из Мурманской области однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. В целом по Северо-Западном федеральному округу доля таких респондентов составила 45%, по России в целом - 44%.

Чаще всего это представители профессиональных сфер «Спорт, салоны красоты» (сразу 57% не готовы снизить требования к зарплате), «Автомобильный бизнес» (55%) и «Строительство, недвижимость» (54%). Меньше всего таких соискателей оказалось в ИТ (32%) и сфере искусства (34%).

Отметим, что ещё 21% жителей региона затруднились дать ответ (наглядно на диаграмме).