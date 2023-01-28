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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 18:00

35% процентов родителей школьников говорят, что их дети школу любят, 17% — не любят или даже ненавидят

У каждого четвертого родителя ребёнок любит школу, у 1 из 10 — обожает. Каждый шестой россиянин признается, что его ребёнок не любит школу, причём о негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители школьников.

46% родителей школьников охарактеризовали отношение своих детей к школе как спокойное. Каждый четвертый (25%) рассказал, что сын или дочь любит школу, но без фанатизма. Сильную любовь к учебе, учителям и одноклассникам у своего ребёнка отмечает каждый десятый (10%). Каждый шестой (16%) говорит, что дети не любят школу, а 1% признаётся, что ребёнок испытывает к школьным будням ненависть.

О том, что школа для ребёнка как дом родной, чаще рассказывают родители младшеклассников и старшеклассников (15% и 14% соответственно), тогда как о нелюбви и даже о ненависти детей к учебному заведению — родители учеников 5—9 классов (20%).

Почему дети испытывают негативные эмоции в адрес школы? Чаще всего опрошенные убеждены, что причина кроется в отношении учителей к ученикам: такую позицию разделяют 36% родителей и 32% экономически активного населения. Каждый четвёртый родитель и каждый седьмой россиянин (25% и 15% соответственно) считают, что детям неинтересно учиться. Достаточно часто причиной сложившейся ситуации считают буллинг: о том, что сложные отношения со сверстниками могут породить ненависть к школе, говорят 17% населения и 9% мам и пап. Низкое качество образования констатируют 14% россиян и 17% родителей, большую нагрузку школьников — 8 и 9% соответственно, лень в учёбе — 9 и 5%. О том, что негативные эмоции в отношении школы зачастую объясняются строгой дисциплиной, сообщают 9% родителей и 4% россиян. И те, и другие одинаково часто объясняют ненависть к школе необходимостью выполнять домашние задания (по 5%). Россияне также нередко видят причину сложившейся ситуации в требовательности семьи и сложной учебной программе (6% и 3% соответственно), тогда как для родителей такая точка зрения не характерна.

Впрочем, по данным исследования, проблема негативного отношения к школе зародилась не сегодня. Вспоминая свои школьные годы, о ненависти к урокам, учителям и всей образовательной системе рассказали 6% россиян, о том, что не любили школу, — 15%. Каждый третий (34%) относился к школе спокойно, еще 31% — любил, но без фанатизма, каждый девятый (11%) — очень любил.

О ненависти и нелюбви к школе чаще других вспоминали опрошенные до 34 лет (31%), о любви «без фанатизма» — респонденты старше 45 лет (35%).

Время проведения опроса: 9—26 января 2023 года.

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