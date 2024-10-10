35% работодателей Мурманска вакцинируют сотрудников – «SuperJob»

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» приняли участие представители компаний и экономически активные жители из Мурманска.

37% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 35% компаний. 6% закупили медицинские маски, 3% практикуют очистку воздуха, 2% надеются на народные средства (мед, лимон, имбирь).

По 1% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что только 26% считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа. Каждый второй против вакцинации: «Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни». Каждый пятый затрудняется с ответом.

Чаще о необходимости вакцинации говорили мурманчане до 34 лет (28%) и те, кому больше 45 лет (29%).

Время проведения опроса: 9 сентября — 7 октября 2024 года.