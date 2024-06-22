35% россиян относят себя к «жаворонкам», а 29% — к «совам»

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

35% россиян считают себя «жаворонками» и предпочитают рано просыпаться. 29% респондентов относят себя к «совам» и испытывают прилив энергии в вечернее время. Ещё 28% участников опроса не могут однозначно отнести себя ни к «жаворонкам», ни к «совам». А 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди мужчин оказалось больше «жаворонков» (37%), а среди женщин — «сов» (32%). Чем старше респонденты, тем чаще они относят себя к «ранним пташкам»: среди россиян моложе 34 лет «жаворонков» только 24%, среди респондентов старше 45 лет — уже 39%.

Среди представителей наиболее распространенных профессиональных групп «жаворонками» чаще называют себя охранники (62%). В топ-5 «ранних пташек» входят также офис-менеджеры (51%), специалисты по продажам (47%), аналитики и администраторы (по 45%), а также экономисты (44%). А вот «совы» чаще встречаются среди барменов и курьеров (по 50%), программистов (48%), системных администраторов (44%).

Время проведения опроса: 19 мая — 11 июня 2024 года.