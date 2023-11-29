35 вопросов и разное: сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проекте повестки дня заседания предусмотрено рассмотреть почти четыре десятка вопросов.

Главный из них, с докладом по которому выступит Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области, - о прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Депутаты планируют в первом чтении рассмотреть вопрос о проекте закона Мурманской области №746-7 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; проект закона Мурманской области №743-7 «О внесении изменения в статью 6 закона Мурманской области «О транспортном налоге»; проект закона Мурманской области №753-7 «О международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области».

А в преддверии состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Парламентарии обсудили и рекомендовали Думе одобрить перечни недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность различных муниципальных образований.

Так, в собственность Печенгский муниципального округа передаются здание и земельный участок в Никеле, а также нежилое помещение.

На комитете были рассмотрены и рекомендованы к принятию в первом чтении и окончательной редакции изменения в статьи 8 и 9 закона «Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области». Данный законопроект регулирует порядок включения имущества в казну региона и выбытия из неё.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29005/