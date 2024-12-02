35% жителей Северо-Запада страдают от простуды из-за холода и сквозняков на рабочем месте

С наступлением зимы жители регионов СЗФО стали чаще жаловаться на простуду и ОРВИ. Так, в рамках опроса hh.ru выяснилось, что сразу 35% местных респондентов стали жертвами простуды из-за сквозняка и низкой температуры воздуха на рабочем месте. Чаще всего на это жалуются медики, юристы и сотрудники розницы.

35% жителей регионов СЗФО рассказали, что начинают болеть простудой и ОРВИ из-за сквозняка и низкой температуры воздуха в офисе: из них 3% сталкиваются с этой проблемой регулярно, почти каждый осенне-зимний период, а еще 32% — периодически. 29% опрошенных отметили, что сквозняк на рабочем месте им никак не вредит, но лишь благодаря сильному иммунитету, а вот остальные коллеги часто болеют. И только 19% местных респондентов сообщили, что у них в офисе достаточно тепло и температура воздуха не становится причиной болезни. Остальные затруднились ответить.

Наиболее часто на простуду из-за холода и сквозняка на рабочем месте жалуются респонденты из профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (65%), «Юристы» (51%), «Розничная торговля» (48%), «Финансы, бухгалтерия» (46%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (44%).

В региональном контексте заболевания из-за низкой температуры в офисах чаще всего встречаются в Сибирском и Уральском федеральных округах (по 47%), а также в Дальневосточном федеральном округе (46%). Также отметим, что холод на работе чаще влияет на женщин, чем на мужчин: 47% представительниц прекрасного пола из-за этого страдают от ОРВИ и простуды, среди мужского населения таких только 33%.

«У работодателя есть обязанность обеспечить все надлежащие условия труда, в том числе и связанные с температурой. И хотя в Трудовом Кодексе не прописаны правила работы в холодных офисных помещениях, сотрудники вправе требовать, чтобы работодатель обеспечивал комфортный микроклимат на рабочем месте. Температура в помещении регламентируется СанПиН 1.2.3685-21, при этом она зависит от характера работ: чем меньше энергозатраты работников — тем теплее должно быть на рабочем месте», — сообщила Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru.

Так, для сидячей работы (категория Iа, например, это машино- и приборостроение, швейное и часовое производство и т. п.) оптимальная температура воздуха в помещении зимой составляет +22-24°С, минимальная — 20°С. Для работ с невысокими энергетическими затратами, которые выполняются в сидячем или стоячем положении, допускают спокойную ходьбу и небольшие физнагрузки (категория Iб — работники офисов, предприятий связи, контролеры цехов и т. п.) комфортной считается температура в диапазоне 21-23°С, минимально допустимой — 19°С.

«Теоретически работодатель может сократить рабочий день, если нет возможности прогреть офис, но если никакими внутренними документами это не предусмотрено, то делать этого он не обязан. Что делать? Для начала поговорите с работодателем и попросите его обеспечить вам комфортные условия труда, вдруг он даже не подозревает, что вы мерзнете. Если разговоры не помогли, напишите письменную претензию работодателю или жалобу в инспекцию по труду. Если в ходе проверки будет выявлено нарушение, то работодателю может грозить штраф. Оставлять без внимания микроклимат в офисе недопустимо. Теплое рабочее место без сквозняков и сырости — важнейший элемент заботы о сотрудниках, который прямо влияет на эффективность людей, а значит — и на бизнес показатели», — отмечает Татьяна Нечаева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/