350 рублей — официанту и 150 — курьеру: как изменились чаевые за год

Россияне стали щедрее на чаевые. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего чаевые россияне оставляют в ресторанах и кафе, так делают 75% опрошенных: каждый третий — всегда, а 43% — иногда. 6 из 10 дают на чай таксистам, 47% — курьерам, 34% — парикмахерам. Каждый третий поощряет автозаправщиков и персонал отелей.

Размер чаевых за год увеличился. Самые крупные суммы оставляют в отелях: в среднем 500 рублей (в прошлому году было 400 рублей): «Горничным, носильщикам». В кафе и ресторанах дают на чай 350 рублей (+50 рублей за год), в парикмахерских — 250 рублей (+10 рублей).

Выросли средние чаевые курьерам — 150 рублей (+20 рублей), таксистам — 150 рублей (+30 рублей), а также сотрудникам АЗС и автомоек — 120 рублей (+20 рублей).

Время проведения опроса: 23 мая — 3 июня 2025 года.