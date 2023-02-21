350 спортсменов со всей России примут участие в зимней Спартакиаде «Росэнергоатома» «Спорт АЭС – 2023»

Порядка 350 спортсменов атомной отрасли примут участие в XI зимней Спартакиаде работников концерна «Росэнергоатом», которая пройдёт в Полярных Зорях с 21 по 24 февраля. Программа соревнований предусматривает пять дисциплин: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, полиатлон, хоккей.

Участие в одном из главных мероприятий электроэнергетического дивизиона примут спортсмены-атомщики с Кольской, Калининской, Смоленской, Белоярской, Курской, Нововоронежской, Балаковской, Ленинградской атомных станций, а также сборная «Атомэнергоремонта» и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом».

Команду Кольской АЭС представят 50 работников предприятия – мастера спорта международного уровня, неоднократные победители зимних Спартакиад и Атомиад по лыжным гонкам, полиатлону, сноуборду и хоккею.

«Концерн «Росэнергоатом» и Кольская АЭС уделяют большое внимание развитию спорта. На базе Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС функционирует 16 спортивных клубов, которые ежегодно проводят более 150 спортивных мероприятий. Почти 70% кольских атомщиков занимается спортом на регулярной основе», – отметил председатель первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС Дмитрий Позолотин.

Торжественное открытие XI зимней Спартакиады работников АО «Концерн Росэнергоатом» состоится 21 февраля в 18.00 на площади имени Андрушечко г. Полярные Зори. Закрытие юбилейной XI зимней Спартакиады работников АО «Концерн Росэнергоатом» состоится 24 февраля в 18.00 в Городском Дворце культуры.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют всё больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодёжи и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.