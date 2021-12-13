3500 юных северян первыми увидят новогодние представления в Мурманском областном драмтеатре

С 20 декабря в реконструированном Мурманском областном драматическом театре начнутся губернаторские ёлки. Всего пройдёт 12 таких новогодних представлений для 3500 юных северян.

«С учётом снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией совместно с Роспотребнадзором приняли решение о возможности проведения губернаторских новогодних ёлок в очном формате, – отметил сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. – По традиции участие в этих новогодних мероприятиях примут ребята, которые отличились в учёбе, науке, спорте, творчестве и добровольчестве, а также дети, оставшиеся без родителей, с ограниченными возможностями здоровья. И в этом году мы приглашаем детей медиков, которые работают в «красной зоне».

Глава региона добавил, что во время представлений должны быть соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора. Так, в связи с ограничениями зрительные залы будут заполнены на 50% от вместимости, гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию. Также будет обеспечена бесконтактная термометрия и обеззараживание воздуха в помещениях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в Кольском Заполярье подготовлено около 600 новогодних мероприятий. Подробнее о них рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430954/#&gid=1&pid=1