36 лет назад столице Заполярья было присвоено почетное звание «Город-герой

6 мая 1985 года, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором сообщалось: «За мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска трудящимися города, воинами Советской Армии и Военно-морского флота, присвоить городу Мурманску почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Город-герой — высшее звание, которого удостоены двенадцать городов Советского Союза и одна крепость-герой за коллективный подвиг своих жителей, противостоявших натиску фашизма. Несмотря на страшные разрушения в годы Великой Отечественной войны, Мурманск выстоял и продолжал работать как портовый город. Под регулярными авианалётами разгружали корабли, продолжали работать предприятия, рыбаки выходили на промысел, горожане помогали фронту.