+3,6 млрд рублей из федерального центра: депутаты одобрили изменения в бюджет текущего года

Депутаты Мурманской областной Думы 17 декабря на заседании регионального парламента, которое вёл председатель Думы Сергей Дубовой, единогласно приняли в окончательном чтении проект закона, который вносит корректировку в областной бюджет 2025 года.

Дополнительные средства - свыше 3,6 миллиарда рублей - поступили из федерального центра в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Они будут направлены на поддержку всех работников бюджетной сферы (за исключением государственных и муниципальных служащих). В преддверии нового года порядка 60 тысяч северян получат единовременные выплаты.

Общий объём расходов областного бюджета на 2025 год увеличен на 3 млн 552 тысячи 894,5 рубля, или на 2,4%, на такую же сумму выросли доходы.

