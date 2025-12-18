«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небомОсадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской области
+3,6 млрд рублей из федерального центра: депутаты одобрили изменения в бюджет текущего года

Депутаты Мурманской областной Думы 17 декабря на заседании регионального парламента, которое вёл председатель Думы Сергей Дубовой, единогласно приняли в окончательном чтении проект закона, который вносит корректировку в областной бюджет 2025 года.

Дополнительные средства - свыше 3,6 миллиарда рублей - поступили из федерального центра в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Они будут направлены на поддержку всех работников бюджетной сферы (за исключением государственных и муниципальных служащих). В преддверии нового года порядка 60 тысяч северян получат единовременные выплаты.

Общий объём расходов областного бюджета на 2025 год увеличен на 3 млн 552 тысячи 894,5 рубля, или на 2,4%, на такую же сумму выросли доходы.

 

 

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
