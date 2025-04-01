День смеха теряет свою актуальность в корпоративной средеВ КАКИХ СТРАНАХ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 14:00

36% россиян — за молодость до 40 лет

36% россиян — за то, чтобы повысить возраст молодёжи c 35 до 40 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Глава «Движения Первых» Артур Орлов предложил поднять возраст молодёжи в России с 35 до 40 лет. 36% россиян поддерживают инициативу, причём женщины чаще мужчин за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 40 лет (41% против 29% соответственно).

Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет практически каждый второй (48%) согласен отодвинуть официальный порог молодости, среди тех, кто моложе, таких лишь 27%.

Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает меньше, поддерживают предложение главы молодёжной организации (37%).

Каждый третий респондент (32%) выступает против, столько же затруднились c ответом. Критики отмечают: «Смена статуса не улучшает здоровье», «Это повод повысить пенсионный возраст».

Хотя восприятие возраста субъективно, согласно ранее проведенному исследованию, россияне чаще относят к молодёжи тех, кому ещё нет 30 лет (29%), при этом 3 из 10 хотели бы отодвинуть порог молодости за 35 лет.

Время проведения опроса: 20—25 марта 2025 года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поддерживает предложение повысить возраст молодёжи. «Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю», — ответил он на соответствующий вопрос агентства РИА «Новости».

А недавно глава Росмолодёжи Григорий Гуров прикрепил к своему сообщению в соцсетях комментарий руководителя АНО «Семья и родина», члена комиссии Госсовета по направлению «Семья» Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. При этом позднее он уточнил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос не поднимался. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире15:55«Русский путь». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают повышаться, доллар США укрепляется к евро-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Не прошло и три года: новый дом в Гаджиево разваливается на глазах-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»