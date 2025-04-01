36% россиян — за молодость до 40 лет

36% россиян — за то, чтобы повысить возраст молодёжи c 35 до 40 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Глава «Движения Первых» Артур Орлов предложил поднять возраст молодёжи в России с 35 до 40 лет. 36% россиян поддерживают инициативу, причём женщины чаще мужчин за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 40 лет (41% против 29% соответственно).

Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет практически каждый второй (48%) согласен отодвинуть официальный порог молодости, среди тех, кто моложе, таких лишь 27%.

Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает меньше, поддерживают предложение главы молодёжной организации (37%).

Каждый третий респондент (32%) выступает против, столько же затруднились c ответом. Критики отмечают: «Смена статуса не улучшает здоровье», «Это повод повысить пенсионный возраст».

Хотя восприятие возраста субъективно, согласно ранее проведенному исследованию, россияне чаще относят к молодёжи тех, кому ещё нет 30 лет (29%), при этом 3 из 10 хотели бы отодвинуть порог молодости за 35 лет.

Время проведения опроса: 20—25 марта 2025 года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поддерживает предложение повысить возраст молодёжи. «Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю», — ответил он на соответствующий вопрос агентства РИА «Новости».

А недавно глава Росмолодёжи Григорий Гуров прикрепил к своему сообщению в соцсетях комментарий руководителя АНО «Семья и родина», члена комиссии Госсовета по направлению «Семья» Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. При этом позднее он уточнил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос не поднимался.