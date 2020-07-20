36% россиян не готовы снова сидеть дома из-за второй волны заражений коронавирусом

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил мнение россиян о введении режима самоизоляции во время прогнозируемой второй волны заражений коронавирусом осенью.

36% россиян убеждены, что властям не следует вводить режим всеобщей самоизоляции, если осенью начнётся вторая волна заражений. Более трети опрошенных считает, что подобный режим нужно вводить только в случае роста заболеваемости коронавирусом (34%). По мнению 15% респондентов режим всеобщей самоизоляции необходимо будет ввести, не дожидаясь увеличения числа заболевших.

Повторно находиться в самоизоляции меньше всего хотят респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, они чаще всего против введения режима самоизоляции в случае начала второй волны заболеваемости вирусом (по 39%).