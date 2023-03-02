36% российских работодателей не готовы принимать предпенсионеров и пенсионеров на работу - hh.ru

Важно, что в 78% случаев работодатели признают, что в их компании работают сотрудники пенсионного или предпенсионного возраста. В каждой пятой (19%) компании таких работников нет. При этом на вопрос «В каком соотношении распределены сотрудники вашей компании по возрастным группам?» лишь в 10% случаев работодатели указали, что у них трудятся работники пенсионного возраста (с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин).

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работодателей по всей стране и выяснила, что 36% компаний не готовы принимать на работу кандидатов пенсионного возраста. Работодатели рассказали о причинах таких решений.

Опрос российских компаний в каждом федеральном округе страны показал, что 26% работодателей в целом готовы приглашать на работу соискателей пенсионного возраста, но пока ни разу так не делали. Ещё 38% постоянно берут на работу пенсионеров и предпенсионеров. А вот 36% российских компаний не готовы брать на работу соискателей старшего возраста (55+).

При этом больше половины (55%) работодателей рассматривают резюме соискателей пенсионного возраста. Каждая третья компания (29%) не рассматривает в принципе, а 16% работодателей и были бы рады рассмотреть таких кандидатов, но люди, как правило, не рассматривают их вакансии. Примечательно, что работодатели из компаний численностью до 50 человек в штате чаще других готовы приминать на работу (30%) и рассматривать резюме (46%) возрастных кандидатов.

Важно, что в 78% случаев работодатели признают, что в их компании работают сотрудники пенсионного или предпенсионного возраста. В каждой пятой (19%) компании таких работников нет. При этом на вопрос «В каком соотношении распределены сотрудники вашей компании по возрастным группам?» лишь в 10% случаев работодатели указали, что у них трудятся работники пенсионного возраста (с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин). В 14% компаний есть работники предпенсионного возраста (с 50 лет). Остальные 76% работников приходятся на другие более молодые возрастные группы работников. Таким образом, исследование показывает, что работники старшего возраста есть в большинстве российских компаний, но представлены они совсем в малом количестве (наглядно на диаграмме).

По мнению опрошенных работодателей, кандидаты пенсионного возраста менее гибки в работе и более стереотипны в мышлении – так думают 59% опрошенных компаний, которые в своей практике не принимают на работу возрастных соискателей. Это является основной причиной, почему компании не рассматривают таких кандидатов для трудоустройства. На втором месте по частности отказа возрастным кандидатам мнение о том, что они плохо разбираются в современных технологиях – так думают 41% работодателей. Ещё 37% компаний не рассматривают таких соискателей, потому что на позиции предстоит сложная физическая работа.

Почему вы не рассматриваете или не готовы принимать кандидатов пенсионного возраста?

Ответы тех, кто не готов рассматривать/принимать кандидатов пенсионного возраста, можно посмотреть в таблице.