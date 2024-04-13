36 старшеклассников из Полярных Зорь посетили Международную выставку - форум «Россия»

Поездка стала поощрением для ребят за успехи в изучении точных наук, активное участие в проектах ГК «Росатом» и общественной деятельности.

Школьников ждала экскурсия по павильону «Регионы России» на ВДНХ, где каждый регион страны представил свои отличительные особенности и главные достопримечательности.

Отдельная программа была предусмотрена в павильоне «АТОМ» - самом крупном в России просветительском комплексе, посвящённом ядерной эпохе. Здесь старшеклассники погрузились в историю освоения атома, узнали о современных научных проектах.

«Организация этой поездки - часть профориентационной работы по подготовке будущих кадров для нашей АЭС и других энергетических предприятий. Для нас было важно, чтобы ребята не только получили положительные впечатления, но планировали свою будущую учёбу в технических вузах, чтобы в будущем связать свою жизнь с динамично-развивающейся и перспективной атомной отраслью» - прокомментировал Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, правительство РФ поставило перед Госкорпорацией «Росатом» серьёзные задачи по увеличению энергетических мощностей. Для строительства и эксплуатации новых энергоблоков, в том числе Кольской АЭС-2, требуются молодые квалифицированные кадры, выпускники университета – это настоящий национальный капитал. Развитие кадрового потенциала является одним из ключевых приоритетов государства. Все предприятия контура ГК «Росатом» поддерживают талантливую и перспективную молодежь атомградов, стимулируют повышение интереса к трудоустройству в атомной отрасли.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.