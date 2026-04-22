24 апреля Мурманская область в восьмой раз присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы»Северян приглашают стать участниками трейлового забега на Кольской ветряной электростанции
22.04.26 15:45

36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: «Единая Россия» 24 апреля проведёт «Диктант Победы»

Количество подготовленных площадок в этом году уже превысило показатели прошлых лет, подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.

В этом году диктант посвятили маршалу Георгию Константиновичу Жукову в честь 130-летия со дня его рождения.

«Мы также немного поменяли эмблему диктанта: на нём появилась известная всем статуя маршала, которая стоит на входе на Красную площадь. В тестовые задания диктанта включат вопросы, посвящённые его биографии, а также касающиеся известных военачальников, писателей, артистов, фронтовиков», — добавил парламентарий.

Александр Сидякин напомнил, что по инициативе Председателя партии Дмитрия Медведева в тестирование включили вопросы, касающиеся специальной военной операции. В этом году они также будут.

Тесты для диктанта перевели на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский, а также впервые — на корейский. Для иностранных граждан тестовые задания включают вопросы, в том числе, об участии конкретной страны во Второй мировой войне.

«Диктант Победы» -  самая масштабная акция, которая организуется  в рамках партийного проекта «Историческая память». За прошедшее с 2019 года время акция стала по-настоящему всенародной. В Мурманской области к проведению исторического тестирования  готовы 303 площадки», - сообщила руководитель регионального исполкома Эвелина Макарова.

Большая часть площадок – 153 откроются в школах, техникумах, вузах. Традиционно Диктант напишут в  филиале Нахимовского училища,  Фонде «Защитники Отечества» Мурманской области, учреждениях культуры, профсоюзных организациях,  медицинских учреждениях, на Кольской атомной станции, тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», войсковых частях, подразделениях Управления Федеральной почтовой связи, Росгвардии, УМВД, МЧС, молодежных центрах  и общественных пространствах. 

Среди уникальных площадок – духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества», атомный ледокол «Арктика», губернаторский лицей, музейно-выставочный комплекс «Долина Славы».

Впервые в историческом тестировании участвуют: многофункциональное аварийно-спасательное судно «СИВУЧ», спортивные школы региона, организации малого и среднего бизнеса и Ловозерский районный национальный культурный центр.

«Наш священный долг – хранить и передавать историческую память детям и внукам, чувствовать связь с прошлым и осознать ответственность перед будущим. Призываем  всех северян  24 апреля поддержать  «Диктант Победы», - заключила руководитель исполкома.

 

 

Фото: https://vk.com/er_51?z=photo343693709_457242138%2Fwall343693709_4363

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
