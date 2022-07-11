36 заполярных семей получили медаль «За любовь и верность»

Празднование Дня семьи, любви и верности проводится в Российской Федерации с 8 июля 2008 года. К этому дню с 2009 года в Мурманской области семьям, зарегистрировавшим брак не менее 25 лет назад, традиционно вручаются медали «За любовь и верность». Общественной награды удостаиваются пары, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

С 2009 года в Мурманской области общественные награды уже вручены 541 семейной паре, из них – 245 семей прожили вместе более 50 лет. Сегодня к этим заслуживающим уважения четам присоединились ещё 36 пар, отмеченных медалями. Семьи, получившие награды, вне сомнений служат образцом верности, взаимной любви и уважения.

Семейные пары в этот вечер от лица губернатора Мурманской области и регионального правительства поздравил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«В этом году Дню семьи, любви и верности указом Президента Российской Федерации придан официальный статус праздника. Это абсолютно не случайно, ведь всё хорошее в нашей жизни начинается с семьи. Обычно медаль ассоциируется у людей с наградой за что-то сверхъестественное, за совершение подвига – яркого, сиюминутного. Но сегодня мы чествуем других героев. В этом зале собрались семьи, которые своим примером показывают, как можно совершать каждодневный подвиг, о котором не напишут в газетах, о котором не рассказывают в социальных сетях. Это подвиг взаимного уважения, любви, желания идти навстречу друг другу, умения прощать. Вы – пример того, как можно и нужно хранить верность и радость чувствовать руку друг друга несмотря на прожитое количество лет», – обратился к гостям торжественного мероприятия глава регионального Минтруда Сергей Мякишев.

На празднике в числе других медалями «За любовь и верность» отметили 5 семейных пар, проживших в браке более 50 лет. Награды получили семьи Белашовых (Печенгский муниципальный округ), Ежовых (ЗАТО Александровск), Леоновых и Широгоровых (Кандалакшский муниципальный район). Супругам Азеевым из Мончегорска, отметившим бриллиантовый юбилей свадьбы, медаль и подарок вручил депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета по образованию и науке Алексей Гиляров. Ему же выпала честь поздравлять молодожёнов, которые сегодня зарегистрировали брак – Петра и Марию Соколовых. По традиции одним из самых трогательных моментов церемонии стал танец новобрачных.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области за счёт регионального бюджета семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 50 и 55 лет, 60 и 65 лет, 70 и 75 лет, предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч, 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. В 2021 году выплата осуществлена 338 семьям.

Фото: https://murman.tv/news-n-3019--v-murmanske-nagradili-36-semej-medalyami-%C2%ABza-lyubov-i-vernost%C2%BB