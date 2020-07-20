Минобороны успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусаОтказ от расширения Севморпути не повлияет на планы развития портов - Минвостокразвития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 12:30

37 мешков деликатесов - в Кольском районе возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов

При патрулировании автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» в Кольском районе внимание сотрудников ДПС привлёк микроавтобус, водитель которого в последующем был остановлен для проверки документов и перевозимого груза.

При осмотре грузового салона автомобиля полицейские заметили несколько полимерных мешков тёмного цвета. На вопрос сотрудников ГИБДД о содержимом водитель ничего пояснять не смог.

Когда инспекторы вскрыли один из мешков, то увидели, что внутри находятся замороженные брикеты, по внешнему виду напоминающие мясо камчатского краба.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой в присутствии понятых из автомобиля было изъято 37 мешков с продукцией, которые направлены на экспертизу. Исследованием установлено, что в автомобиле перевозили 186 брикетов мяса камчатского краба, общим весом 540 килограммов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, аналогичная ситуация произошла весной в районе 6 км автодороги Мишуково – Снежногорск. Там для проверки документов был остановлен легковой автомобиль ВАЗ 2115.

В беседе с полицейскими водитель пояснил, что в багажнике его автомобиля находится несколько мешков с камчатским крабом, которые он нашёл на берегу моря. Осмотрев багажник, сотрудники обнаружили 4 полипропиленовых мешка светлого цвета, в которых находился ценный биоресурс. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, продукция была изъята и направлена на экспертизу.

Как позже показали результаты исследования, мужчина перевозил конечности камчатского краба, общим весом более 100 кг.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, от действий неустановленных лиц  оценивается в сумме свыше 9,5 миллиона рублей.

По данным фактам дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Валерий Лысенко
18.07.20 20:26
Я родился в 1941 году и жил в Кильдинстрое до 1962 года. Закончил 7 классов и после учебы в техникуме работал на кирпичном заводе. Так что мне хорошо известна жизнь в моем родном поселке. Я разделя
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке
Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Комментарий к новости:15 многодетных семей в Мурманске получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:10«Рамки закона». Тематическая программа (12+)17:40Мультфильмы (0+/6+)18:10«Меж высоких хлебов». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на 8%-PRO Валюту (16+)В Мурманске скоро начнутся инженерные изыскания на площадке будущих жилых домов на улице Бондарной-PRO Энергетику (18+)На блоке №3 Кольской АЭС в ходе ремонтной кампании впервые установлены 12 новых предохранительных клапанов парогенераторов отечественного производства-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Готовятся поправки в правила выселения из аварийных домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 580 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика