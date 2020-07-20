37 мешков деликатесов - в Кольском районе возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов

При патрулировании автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» в Кольском районе внимание сотрудников ДПС привлёк микроавтобус, водитель которого в последующем был остановлен для проверки документов и перевозимого груза.

При осмотре грузового салона автомобиля полицейские заметили несколько полимерных мешков тёмного цвета. На вопрос сотрудников ГИБДД о содержимом водитель ничего пояснять не смог.

Когда инспекторы вскрыли один из мешков, то увидели, что внутри находятся замороженные брикеты, по внешнему виду напоминающие мясо камчатского краба.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой в присутствии понятых из автомобиля было изъято 37 мешков с продукцией, которые направлены на экспертизу. Исследованием установлено, что в автомобиле перевозили 186 брикетов мяса камчатского краба, общим весом 540 килограммов .

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, аналогичная ситуация произошла весной в районе 6 км автодороги Мишуково – Снежногорск. Там для проверки документов был остановлен легковой автомобиль ВАЗ 2115.

В беседе с полицейскими водитель пояснил, что в багажнике его автомобиля находится несколько мешков с камчатским крабом, которые он нашёл на берегу моря. Осмотрев багажник, сотрудники обнаружили 4 полипропиленовых мешка светлого цвета, в которых находился ценный биоресурс. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, продукция была изъята и направлена на экспертизу.

Как позже показали результаты исследования, мужчина перевозил конечности камчатского краба, общим весом более 100 кг .

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, от действий неустановленных лиц оценивается в сумме свыше 9,5 миллиона рублей.

По данным фактам дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).