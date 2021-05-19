37 резидентом Арктической зоны РФ от Мурманской области стала туристическая компания «Фишинг Тревелс»

Развитие туристической отрасли в регионе и пакет арктических преференций стимулируют предпринимателей вести бизнес в Арктике. Статус резидента Арктической зоны РФ получила компания «Фишинг Тревелс» из Мурманской области с инвестиционным проектом строительства туристической базы для круглогодичного активного отдыха на территории сельского поселения Пушной Кольского района.

«Внутренний туризм в России становится все популярнее. Мурманской областью действительно интересуются, к нам приезжают сотни тысяч людей и новые места размещения очень нужны. Руководство компании планирует, что создаваемая база отдыха сможет принимать более 5200 гостей в год. Также будет разработан новый уникальный туристический продукт – этнографический маршрут», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Объём инвестиций в проект составляет порядка 19,8 миллиона рублей. Бизнес-план предусматривает создание 4 новых рабочих мест. Базу отдыха планируют построить к концу 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, ООО «Фишинг Тревелс» стало 37 по счету резидентом АЗ РФ от Мурманской области, всего зарегистрировано 103 резидента. Наш регион по-прежнему занимает позицию лидера в вопросе привлечения инвестиций в Артику.