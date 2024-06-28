37% студентов в будущем видят себя бизнесменами, 33% хотят строить карьеру в найме

4 из 10 студентов в будущем мечтают стать бизнесменами. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие 1000 студентов вузов из всех округов страны.

37% студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, причём в равной степени, как парни, так и девушки. 33% студентов намереваются строить карьеру в найме, в большей степени на это ориентированы юноши (36% против 30% среди девушек).

Каждый десятый студент утверждает, что уже имеет опыт ведения собственного бизнеса. Причём чаще это парни, чем девушки (14 и 7% соответственно). Судя по комментариям, в большинстве случаев речь идёт об опыте заработка своими силами без правового оформления статуса предпринимателя — студенты пробуют себя в различных сферах: продажах, интернет-услугах, hand made и проч. Каждый второй планирует открыть своё дело: среди девушек — 55%, среди юношей — 49%.

Время проведения опроса: 3—24 июня 2024 года.