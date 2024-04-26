375-летию Российской пожарной охраны посвящается: молодёжная эстафета «Школа безопасности» прошла в Мурманске

На территории 12-й пожарной части по охране города Мурманска прошла городская молодёжная эстафета «Школа безопасности», посвящённая 375-летию Российской пожарной охраны. Также мероприятие приурочено к празднованию Дня пожарной охраны.

Организаторами эстафеты выступили Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и Мурманский филиал ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».

За победу боролись семь команд из Кольского транспортного колледжа, школы №28, гимназии №7, Мурманского индустриального колледжа, школы №31 имени Л.В. Журина, а также военно-патриотического клуба «Рать» и Молодёжного спортивного центра.

Ребята прошли через три этапа: «Быстрый Брандмейстер» (теоретическая часть), «Пожарная эстафета» (практическая часть) и «Первая помощь при ДТП».

Как сообщает администрация города Мурманска, лучшими из лучших стали: 1 место — «Охотники за огнём» (Кольский транспортный колледж); 2 место — военно-патриотический клуб «Рать»; 3 место — десантный военно-патриотический клуб «Витязъ» (гимназия №7).

Победителям вручили кубки, медали, дипломы и памятные подарки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27243&page=1