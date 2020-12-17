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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.20 18:00

38% IT-компаний в коронакризис сменили подход к управлению персоналом на более гибкий и свободный

2020 год заставил бизнес столкнуться с абсолютно новыми вызовами, компании спешно перестраивали рабочие процессы. 4 из 10 работодателей были вынуждены изменить подход к HR-менеджменту, причем чаще всего в сторону усиления дисциплины и контроля. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы» SuperJob» приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из 162 населенных пунктов.

Подход к кадровому менеджменту сменился в 41% компаний: 23% работодателей ужесточили процедуры и усилили контроль, а 18%, напротив, сделали ставку на гибкость и свободу.

Чаще всего подход к управлению персоналом менял малый бизнес: 44% компаний, в которых занято менее 100 сотрудников, против 39% в компаниях со штатной численностью более 100 человек. Интересно, что малый бизнес и крупные предприятия при этом чаще выбирали политику усиления контроля (24 и 27%), а среди компаний среднего размера (от 100 до 1000 человек) примерно поровну тех, кто сменил подход на более жесткий или на более гибкий (19 и 20% соответственно).

Среди организаций различных сфер деятельности о смене подхода к HR-менеджменту в новой экономической реальности чаще всего говорили IT- и логистические компании (63 и 52% соответственно). И те, и другие чаще выбирали более гибкие практики и предоставили больше свободы сотрудникам (38 и 29%). А вот в строительстве, продажах и производстве, напротив, усилили контроль и ужесточили подход к управлению персоналом (30, 27 и 23%).

 

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