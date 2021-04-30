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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.21 12:30

38% работодателей уверены, что при переходе на 4-дневку придётся сокращать зарплаты сотрудникам

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, в конце апреля в очередной раз поднял тему введения четырёхдневной рабочей недели. Он считает, что со временем в трудовое законодательство России можно внести изменения, позволяющие вводить четырёхдневную рабочую неделю.

По его словам, работодатели, которые захотят ввести такой режим труда, должны иметь возможность это сделать. Однако Медведев уточнил, что движение к четырёхдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

Вчера Дмитрий Медведев провёл заседание круглого стола с представителями профсоюзных организаций, где обсуждались изменения в закон о занятости. «У нас сейчас идёт автоматизация, роботизация, все равно будут высвобождаться те или иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно. Так что, мне кажется, эта идея перспективная», - сказал Медведев, говоря о возможности перехода на четырёхдневку.

Он добавил, что одним из очевидных плюсов сокращенной недели будет и то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, на собственное развитие, образование и воспитание детей.

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос российских работодателей и выяснила, как они относятся к перспективе перехода на четырёхдневную рабочую неделю. В опросе приняли участие более 200 представителей российских компаний.

Только 9% работодателей всерьёз обсуждают возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю в ближайшие пару лет. Большинство – 77% – в столь краткосрочной перспективе этот вариант не рассматривают. 14% затруднились ответить.

При этом переход на 4-дневку через три года и более рассматривают лишь 8%, не рассматривают 63%, сомневаются 28%. То есть, в долгосрочной перспективе переход на короткую рабочую неделю выглядит чуть более реальным.

«Интересно, что сами HR-менеджеры, принявшие участие в опросе, в целом положительно относятся к сокращению рабочей недели: 66% поддерживают эту идею, 29% - нет», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Среди преимуществ перехода на 4-хдневку представители российских компаний в первую очередь называют уменьшение выгорания сотрудников (58% выбрали этот вариант), более эффективное использование рабочего времени (48%) и повышение уровня здоровья сотрудников (38%). Также некоторые респонденты считают, что при таком графике сотрудники будут более вовлечены в работу (19%), у сотрудников появится больше времени для повышения квалификации (17%), снизится текучесть кадров (12%), вырастет качество продукции/услуг (5%). Вообще не видят никаких преимуществ только 21% опрошенных.

Среди недостатков 4-дневной рабочей недели работодатели выделяют необходимость снижать зарплату сотрудникам (38%), сокращение производительности (33%) и бюрократические сложности (20%). В некоторых компаниях уверены, что 4-дневка чревата переработками и быстрым выгоранием сотрудников (19%), а также снижением трудовой дисциплины (17%). Также некоторые отметили, что придётся нанимать новых людей (15%) и что дополнительный выходной приведёт к лени и разгильдяйству сотрудников (14%). Вообще не видят никаких недостатков только 14% опрошенных.

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