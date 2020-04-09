38% родителей недовольны организацией дистанционного обучения школьников

Родителей, недовольных организацией дистанционного образования, чуть больше, чем тех, кто положительно оценил новую систему обучения. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил мнение родителей школьников об организации дистанционного обучения в период карантина по коронавирусу.

Довольны организацией дистанционного обучения детей 36% родителей, недовольны — 38%. Причём, если среди матерей практически поровну довольных и недовольных (38 и 39% соответственно), то среди отцов негативных отзывов больше, чем позитивных (37 и 33%). Больше всего же родителей, которые отрицательно оценивают организацию удаленной учёбы, среди тех, кто в период эпидемии продолжает ходить на работу, — 51%.

В регионах организацией обучения родители чаще недовольны (40% против 34% довольных). В Москве, напротив, положительных отзывов больше всего (41%).

Комментируя свои отзывы об организации дистанционного обучения, родители в основном жаловались на технические сложности и неготовность IT-структур: учебные онлайн-платформы и школьные порталы не справляются с нагрузкой, зависают или работают некорректно. Родители отмечают нехватку живого общения с педагогами, а также тот факт, что дети вынуждены проводить за компьютером несколько часов в день.