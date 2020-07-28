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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 10:45

38% россиян, участников опроса, не видят ни одной положительной стороны режима самоизоляции

Ученые прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью, а значит, существует вероятность, что власти повторно введут режим самоизоляции. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, сколько россиян готовится к подобной ситуации.

К вероятности вновь засесть дома готовятся 12% граждан. Причём больше всего таковых среди молодёжи до 24 лет — 15%. Комментируя свои приготовления, чаще всего респонденты рассказывали, что закупают средства индивидуальной защиты и продовольствие. Россияне обустраивают рабочие места дома (приобретают мебель и технику), предчувствуя возможность перехода на удалёнку. Респонденты заботятся о здоровье, соблюдая все меры безопасности, а также готовят себя морально. Среди прочих методов подготовки — занятия спортом, экономия и накопление финансов, изучение новой профессии.

Несмотря на то, что режим самоизоляции стал для каждого из нас тем самым выходом из зоны комфорта, россияне сумели проанализировать свой опыт и найти плюсы в том, что произошло. Результаты открытого опроса показывают, что положительные стороны в режиме самоизоляции сумели разглядеть 44% экономически активных граждан. Чаще всего плюсом самоизоляции россияне называли возможность провести больше времени с семьей (9%). 8% респондентов за это время успели пройти обучение или повысили квалификацию. 7% переосмыслили свою жизнь и наметили новые цели. 6% увлеклись саморазвитием. Ещё 6% уделяли время себе и своему здоровью. 4% опрошенных оценили преимущества удаленной работы. По 3% благодарны периоду самоизоляции за возможность выспаться, заняться хобби и чтением. 2% россиян рассказали, что для них плюсом стала возможность заняться домом. Также 2% респондентов столкнулись с увеличением количества работы и заказов. Среди прочих не столь популярных положительных моментов россияне называли развитие умения экономить, самодисциплины и выдержки, уменьшение числа конкурентов в бизнесе, снижение темпа жизни, получение выплат на детей, а также проявления доброты и милосердия со стороны близких и незнакомых людей (10%).

38% респондентов не видят ни одной положительной стороны режима самоизоляции. 6% не заметили никаких изменений в своей жизни в этот период. 12% затруднились с ответом на предложенный вопрос.

 

 

 

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