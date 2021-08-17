38 заявок направили северяне для участия в конкурсе грантов комитета молодёжной политики Мурманской области

Завершился приём заявок для участия в конкурсе на предоставление грантов в сфере молодёжной политики и добровольчества. Они принимались по трём номинациям – «Есть идея!», «Лидеры изменений», «Будущее за нами».

«Мы продолжаем поддерживать молодёжные инициативы. Только в этом году на социально значимые проекты, направленные на развитие добровольческого движения, подано почти 40 заявок. На эти цели из областного бюджета мы выделили 12 миллионов рублей. И до 31 августа с победителями будут подписаны соглашения на реализацию проектов», – отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Как сообщил председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко, на конкурс были представлены социально значимые проекты и программы, предусматривающие осуществление деятельности по двум направлениям – социально значимые молодёжные инициативы и развитие добровольческого движения.

В итоге по трём номинациям конкурса «Есть идея!», «Лидеры изменений», «Будущее за нами» по направлению «Социально значимые молодёжные инициативы» было принято 23 заявки, по направлению «Развитие добровольческого движения» – 15 заявок. Сегодня, 16 августа, в ходе заседания конкурсной комиссии эти заявки рассмотрят и определят победителей.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, сбор заявок на предоставление гратов проводился с 8 июля по 7 августа 2021 года. В конкурсе могли принять участие физические и юридические лица, проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области.