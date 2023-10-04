38% жителей СЗФО никогда не получают премии на работе
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии.
38% опрошенных местных жителей регионов СЗФО сообщили, что у них на работе в принципе нет премий. Чаще всего такой ответ давали работники из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%).
Ещё 62% респондентов заявили, что у них на работе премии периодически выплачивают. Чаще всего премии получают представители сфер «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).
В частности, 15% местных респондентов получают премии раз в месяц. Чаще всего о таком рассказывают работники сферы продаж и розничной торговли, а также производственники.
Раз в год так называемую «13-ю зарплату» в регионах СЗФО получают 20% опрошенных. Годовое вознаграждение чаще всего зарабатывают ИТ-специалисты, строители, а также специалисты сферы консалтинга и инвестиций.
Ещё 12% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) либо проектные премии. У 9% премирование происходит раз в квартал, у 6% — раз в полгода.
|
Профсфера
|
У нас нет премий
|
Есть разные варианты
премий
|
Затрудняюсь ответить
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
65%
|
28%
|
7%
|
Медицина, фармацевтика
|
51%
|
41%
|
8%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
51%
|
43%
|
6%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
48%
|
45%
|
6%
|
Управление персоналом, тренинги
|
48%
|
49%
|
3%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
46%
|
47%
|
7%
|
Административный персонал
|
46%
|
47%
|
7%
|
Безопасность
|
45%
|
42%
|
13%
|
Строительство, недвижимость
|
45%
|
52%
|
3%
|
Информационные технологии
|
44%
|
49%
|
7%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
42%
|
50%
|
8%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
41%
|
53%
|
6%
|
Наука, образование
|
41%
|
49%
|
10%
|
Финансы, бухгалтерия
|
40%
|
56%
|
4%
|
Юристы
|
40%
|
54%
|
7%
|
Розничная торговля
|
37%
|
56%
|
7%
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
35%
|
61%
|
5%
|
Закупки
|
30%
|
61%
|
9%