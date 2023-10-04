38% жителей СЗФО никогда не получают премии на работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии.

38% опрошенных местных жителей регионов СЗФО сообщили, что у них на работе в принципе нет премий. Чаще всего такой ответ давали работники из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%).

Ещё 62% респондентов заявили, что у них на работе премии периодически выплачивают. Чаще всего премии получают представители сфер «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).

В частности, 15% местных респондентов получают премии раз в месяц. Чаще всего о таком рассказывают работники сферы продаж и розничной торговли, а также производственники.

Раз в год так называемую «13-ю зарплату» в регионах СЗФО получают 20% опрошенных. Годовое вознаграждение чаще всего зарабатывают ИТ-специалисты, строители, а также специалисты сферы консалтинга и инвестиций.

Ещё 12% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) либо проектные премии. У 9% премирование происходит раз в квартал, у 6% — раз в полгода.