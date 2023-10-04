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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.23 14:00

38% жителей СЗФО никогда не получают премии на работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии.

38% опрошенных местных жителей регионов СЗФО сообщили, что у них на работе в принципе нет премий. Чаще всего такой ответ давали работники из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%).

Ещё 62% респондентов заявили, что у них на работе премии периодически выплачивают. Чаще всего премии получают представители сфер «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).

В частности, 15% местных респондентов получают премии раз в месяц. Чаще всего о таком рассказывают работники сферы продаж и розничной торговли, а также производственники.

Раз в год так называемую «13-ю зарплату» в регионах СЗФО получают 20% опрошенных. Годовое вознаграждение чаще всего зарабатывают ИТ-специалисты, строители, а также специалисты сферы консалтинга и инвестиций. 

Ещё 12% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) либо проектные премии. У 9% премирование происходит раз в квартал, у 6% — раз в полгода.

Профсфера

У нас нет премий

Есть разные варианты

 премий

Затрудняюсь ответить

Туризм, гостиницы, рестораны

65%

28%

7%

Медицина, фармацевтика

51%

41%

8%

Маркетинг, реклама, PR

51%

43%

6%

Искусство, развлечения, массмедиа

48%

45%

6%

Управление персоналом, тренинги

48%

49%

3%

Транспорт, логистика, перевозки

46%

47%

7%

Административный персонал

46%

47%

7%

Безопасность

45%

42%

13%

Строительство, недвижимость

45%

52%

3%

Информационные технологии

44%

49%

7%

Продажи, обслуживание клиентов

42%

50%

8%

Производство, сервисное обслуживание

41%

53%

6%

Наука, образование

41%

49%

10%

Финансы, бухгалтерия

40%

56%

4%

Юристы

40%

54%

7%

Розничная торговля

37%

56%

7%

Стратегия, инвестиции, консалтинг

35%

61%

5%

Закупки

30%

61%

9%

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