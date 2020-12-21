381% от плана - профильный вице-губернатор рассказал о расселении северян из аварийного жилья

Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский принял участие в пресс-конференции в ТАСС, посвященной реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и итогам работы по расселению аварийного жилья в 2020 году в арктических регионах Северо-Запада.

«На сегодняшний день уже расселено 22,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Если говорить по цифрам, то программа 2019 года перевыполнена: у нас расселено 306 человек – это порядка 6000 квадратных метров аварийного жилья, что составляет 381% от плана. По нацпроекту 2020 года расселено 780 человек или 14,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья, что составило 124% от плана. Всего за эти два года мы переселили порядка 1200 человек и больше 22 тысяч квадратного метра аварийного жилья», – отметил Владислав Сандурский.

Также вице-губернатор подчеркнул, что с учётом дополнительных 582 миллионов рублей, выделенных правительством на ускоренную программу по расселению аварийного жилого фонда, будет расселено ещё порядка 7 тысяч квадратных метров. Большую часть средств планируется направить на строительство жилья общей площадью порядка 52 тысяч квадратных метров в Мурманске, Кандалакшском и Кольском районах, сообщает региональное Министерство строительства.