39-летнему мурманчанину грозит суд за планирование незаконного сбыта наркотических средств и за приобретение и хранение огнестрельного оружия

Прокуратура Ленинского административного округа Мурманска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном и крупном размере), а также в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, согласно материалам уголовного дела, в период с января по ноябрь 2024 года обвиняемый прибрёл у неустановленного лица наркотические средства с целью их дальнейшего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц. Незаконно приобретенные наркотические средства в крупном и особо крупно размере обвиняемый хранил у себя в гараже, расположенном на территории Ленинского административного округа города Мурманска.

Кроме того, с июня по ноябрь 2024 года, не имея специального разрешения, обвиняемый незаконно хранил в принадлежащем ему гараже три пистолета и патроны к ним, которые в последствии были обнаружены и изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.