39% организаций Мурманской области имеют просроченную кредиторскую задолженность

По оперативным сведениям Мурманскстата, предоставленным организациями региона (юридическими лицами, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, с численностью работников свыше 15 человек), просроченная кредиторская задолженность по состоянию на конец 2019 года составила 63,9 миллиарда рублей или 21 процент от объёма всей кредиторской задолженности по области.

Удельный вес организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, составил 39 процентов от общего количества обследованных организаций.

В структуре просроченной кредиторской задолженности 94 процента приходилось на задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги, остальная часть – на задолженность по платежам в бюджеты всех уровней (2 процента) и государственные внебюджетные фонды (4 процента).

Наибольший размер просроченной кредиторской задолженности отмечен по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (соответственно 84 процента и 8 процентов от объёма по области), что во многом объясняется спецификой работы и преобладающим количеством имевших эту задолженность организаций, относящихся к данным сферам.