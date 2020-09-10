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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.20 11:45

39% работодателей, применяющих онлайн-собеседования, предпочитают их очным интервью

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил отношение работодателей к удаленным собеседованиям по видеосвязи.

Опыт проведения собеседований по видеосвязи имеет почти половина российских работодателей (48%). Широкое применение дистанционного формата интервью подхлестнула пандемия коронавируса: в это время проводить удаленные собеседования попробовали 14% опрошенных менеджеров по персоналу, тогда как 34% практиковали их и ранее. Чаще всего в удаленном формате собеседуют руководителей и специалистов высокого уровня.

Учитывая, что широкое распространение онлайн-интервью получили сравнительно недавно, число специалистов по подбору, говорящих об их преимуществах, достаточно высоко. 39% работодателей, имеющих опыт проведения видеособеседований, считают этот формат интервью более удобным, чем очные встречи с соискателями, в том числе 11% однозначно в этом уверены. 17% опрошенных считают, что собеседования по видеосвязи вполне могут стать альтернативой традиционным встречам.

Рекрутёры, которые впервые использовали дистанционное общение с кандидатами в период пандемии, говорят о его удобстве чаще специалистов по подбору, которые практиковали удаленные собеседования и до карантина по коронавирусу: 41 и 37% соответственно.

Называя положительные стороны видеособеседований, рекрутёры подчеркивали их незаменимость в случае подбора сотрудников в регионах. Респонденты отмечают эффективность удаленных интервью при первичном отборе: они позволяют отсеять заведомо неподходящих кандидатов. На предложение пройти собеседование дистанционно соискатели соглашаются охотнее, чем на очное интервью, т.к. им не нужно тратить время и деньги на дорогу. В период коронавируса на первый план вышло такое несомненное преимущество общения по видеосвязи, как безопасность.

Очевидно, что возможность применения видеособеседований зависит от специфики вакантной должности. Большинство работодателей (61%) пока не считает общение по видеосвязи более удобным, чем традиционные интервью, при этом 10% категоричны в такой оценке. 73% уверены, что дистанционное общение не может полностью заменить очные встречи с соискателями.

Основным минусом общения по видеосвязи респонденты называли отсутствие полноценного визуального контакта и невербального общения. Рекрутёр не может в полной мере оценить личные качества кандидата дистанционно. Нередки случаи, когда собеседование прерывается по техническим причинам. Наконец, сам кандидат не видит своего потенциального места работы и не может составить впечатления об офисе и будущих коллегах.

 

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