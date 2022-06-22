39% россиян заявили, что стали работать лучше в кризис, а 22% впали в уныние

Судя по данным опроса, меньше всего текущий кризис повлиял на командую работу ИТ-специалистов: 50% дали положительные ответы, что проблем в работе не испытывают. Происходящие события и санкции ослабили работу и снизили эффективность, по мнению 45% респондентов, работу компаний из сферы ретейла. При этом наибольшее усиление командной работы и сплоченности почувствовали 16% представителей сферы финансов и банковской отрасли.

В рамках опроса, проведённого Службой исследований hh.ru и проектом Transition Bureau выяснилось, как именно кризис повлиял на эффективность работы россиян.

Итак, по мнению 30% опрошенных, кризисные явления не повлияли серьезно на эффективность их работы и люди трудятся также слажено, как и раньше. Еще 9% респондентов заявили, что нестабильное время наоборот усилило команды и сделало их работу более собранной, сплоченной, поддерживающей и результативной.

Между тем есть и менее оптимистичные ответы. Так, в 22% случае люди заявляли, что в целом кризис не повлиял на их эффективность, но командная работы в их компаниях на низком уровне, люди разобщены и так было всегда. И наконец на 22% респондентов кризис оказал пагубное влияние. Чаще всего такие опрошенные жаловалась на нехватку объективной и полезной информации, а также падение мотивации к работе и ощущение, что силы заканчиваются (наглядно на диаграмме).

Судя по данным опроса, меньше всего текущий кризис повлиял на командую работу ИТ-специалистов: 50% дали положительные ответы, что проблем в работе не испытывают. Происходящие события и санкции ослабили работу и снизили эффективность, по мнению 45% респондентов, работу компаний из сферы ретейла. При этом наибольшее усиление командной работы и сплоченности почувствовали 16% представителей сферы финансов и банковской отрасли.

«Кризисный период, через который проходят компании, где трудятся участники опроса, так или иначе повлиял на работу их команд. И в ходе опроса люди также указывали самые разные индивидуальные ответы, которые описывают, в каком состоянии находятся они и их команды. Например, часть респондентов отметили, что «эффективность работы зависит от отдела». Некоторые заявили, что «компания пошла под ликвидацию» или упоминали массовые сокращения. С другой стороны, другие отмечают, что их компании ведут деятельность так же уверенно и даже с повышением объёмов. Другие отмечали, что «команды с одной стороны усилились и сплотились, но сейчас нужна дополнительная мотивация, люди выматываются из-за происходящих событий», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.