39 сотрудников десантно-пожарной службы приняли участие в тренировочных спусках с вертолёта

В рамках подготовки к пожароопасному сезону Мурманской базой авиационной охраны лесов были организованы мероприятия по сдаче нормативов сотрудниками десантно-пожарной службы (ДПС).

Учебно-тренировочные мероприятия состоят из двух этапов: проверка теоретических знаний и отработка практических навыков работников, включающая спуски с вышки-тренажера и вертолёта МИ-8.

«Тренировочные спуски с вертолёта проводились с различных высот, от 10 до 40 метров. Всего в сдаче нормативов приняли участие 39 сотрудников ДПС. Инструкторы выполнили по 7 спусков, десантники-пожарные – по 5 спусков», – отметил начальник Мурманской авиабазы Павел Горюнов.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, воздушной тренировкой руководил инструктор Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. По итогам проведенных мероприятий отмечена качественная подготовка работников десантно-пожарной службы, успешная сдача зачётов и выполнение всех нормативов.

Фото: https://gov-murman.ru