39-й этаж, 936 ступеней: сотрудники #МЧСМурманск приняли вызов и завоевали «бронзу»

В День народного единства в городе на Неве состоялись седьмые международные соревнования среди пожарных и спасателей по скоростному подъёму в высотном здании «Вертикальный вызов», посвящённые памяти Героя Российской Федерации генерала армии Евгения Николаевича Зиничева.

Как сообщает vk.com/mchs_murmansk, в этом году на старт вышли свыше 500 пожарных со всей страны, в числе которых и сотрудники #МЧСМурманск. Участники покорили 145-метровый небоскреб «Лидер-Тауэр», поднявшись на 39-й этаж, преодолев 936 ступеней самого высокого здания Санкт-Петербурга.

В командном зачёте наши парни продемонстрировали достойные результаты и завоевали «бронзу».

«Проведение данных соревнований в День народного единства – настоящий символ сплочения. Люди одной профессии, преданные своему делу, идут к одной цели. Горжусь нашей командой, которая второй год подряд показывает невероятные результаты! Парни, вы лучшие!», - прокомментировал начальник #МЧСМурманск Руслан Назаров.

Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457281823%2Fwall-98884639_28097