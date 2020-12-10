Нерыбный рыбный МурманскМурманчанка Ирина Котловская принимает участие в образовательной программе «Женщина-лидер»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.20 15:30

3900 юных северян получат приглашения на губернаторские новогодние ёлки в онлайн-формате

Губернаторские новогодние ёлки в Мурманской области в 2020 году пройдут в онлайн-формате с 22 по 27 декабря. Решение принято, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Всего запланировано 13 новогодних представлений.

Приглашения на губернаторскую ёлку получат 3900 юных северян, отличившихся в учёбе, науке, спорте, творчестве, добровольчестве и другой общественной активности, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети военнослужащих, а также  дети медиков, работающих в «красной зоне».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовил интерактивную познавательную игру-путешествие по Кольскому полуострову «На севере – СКАЗКА».

Новый формат губернаторской ёлки – это синтез компьютерной графики и «живого» общения со зрителями героев-актёров.  В виртуальный сказочный мир, созданный при помощи кадровой 2D-графики, гармонично включены творческие номера детских коллективов региона и онлайн-диалог зрителей со Снегурочкой и героями сказки. Приглашенные на ёлку дети смогут стать полноценными участниками сказочного действия, танцевать, выполнять творческие задания и влиять на развитие сюжета, оставаясь при этом дома – в зоне коронавирусной безопасности.

Каждый ребёнок получит приглашение с персональным кодом доступа к онлайн-платформе с трансляцией.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, пригласительные билеты и новогодние подарки в некоторых муниципалитетах будут доставлены юным северянам на дом, а в других – переданы через школы. В Мурманске выдача подарков будет организована в фестивальном зале областного Дворца культуры по специально разработанному с учётом мер безопасности графику.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Плавильный цех в посёлке Никель закрывается, но Печенгский район ждут серьёзные преобразования
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
Комментарий к новости:ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Северян «порадовал» декабрьский рост цен на картофель и подсолнечное масло-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 41 копейку, евро - на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе все 4 энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика