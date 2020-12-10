3900 юных северян получат приглашения на губернаторские новогодние ёлки в онлайн-формате

Губернаторские новогодние ёлки в Мурманской области в 2020 году пройдут в онлайн-формате с 22 по 27 декабря. Решение принято, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Всего запланировано 13 новогодних представлений.

Приглашения на губернаторскую ёлку получат 3900 юных северян, отличившихся в учёбе, науке, спорте, творчестве, добровольчестве и другой общественной активности, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети военнослужащих, а также дети медиков, работающих в «красной зоне».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовил интерактивную познавательную игру-путешествие по Кольскому полуострову «На севере – СКАЗКА».

Новый формат губернаторской ёлки – это синтез компьютерной графики и «живого» общения со зрителями героев-актёров. В виртуальный сказочный мир, созданный при помощи кадровой 2D-графики, гармонично включены творческие номера детских коллективов региона и онлайн-диалог зрителей со Снегурочкой и героями сказки. Приглашенные на ёлку дети смогут стать полноценными участниками сказочного действия, танцевать, выполнять творческие задания и влиять на развитие сюжета, оставаясь при этом дома – в зоне коронавирусной безопасности.

Каждый ребёнок получит приглашение с персональным кодом доступа к онлайн-платформе с трансляцией.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, пригласительные билеты и новогодние подарки в некоторых муниципалитетах будут доставлены юным северянам на дом, а в других – переданы через школы. В Мурманске выдача подарков будет организована в фестивальном зале областного Дворца культуры по специально разработанному с учётом мер безопасности графику.