Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 14:45
39,3 тысячи рублей в месяц: Мурманская область находится на 7-м месте в стране по размеру трат
Мурманская область занимает 20-е место в стране по динамике роста потребительского спроса. Рост потребления в регионе по сравнению с первым полугодием прошлого года составил только на 0,8%.
А вот по размеру трат, как пишет ИА «СеверПост», Заполярье находится на 7-м месте в стране. В среднем северяне тратят 39,3 тысячи рублей в месяц на походы в магазины, платные услуги, кафе и рестораны.
Больше тратят только в столичных регионах, Ямало-Ненецком АО, на Сахалине и в Краснодарском крае.
Рейтинг составило РИА «Новости» по данным Росстата.
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