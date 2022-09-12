39,3 тысячи рублей в месяц: Мурманская область находится на 7-м месте в стране по размеру трат

Мурманская область занимает 20-е место в стране по динамике роста потребительского спроса. Рост потребления в регионе по сравнению с первым полугодием прошлого года составил только на 0,8%.

А вот по размеру трат, как пишет ИА «СеверПост», Заполярье находится на 7-м месте в стране. В среднем северяне тратят 39,3 тысячи рублей в месяц на походы в магазины, платные услуги, кафе и рестораны.

Больше тратят только в столичных регионах, Ямало-Ненецком АО, на Сахалине и в Краснодарском крае.

Рейтинг составило РИА «Новости» по данным Росстата.