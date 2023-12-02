4-5 декабря на ГК «Салма» пройдёт II этап Кубка России по горнолыжному спорту

На склоне Лысой горы мастера сразятся в дисциплинах слалом и слалом-гигант. Уже известно, что в соревнованиях примут участия спортсмены в составе сборной России из 16 регионов страны из Республики Карелия и областей Центральной России, Москвы и Санкт-Петербурга, из Челябинска и Алтая, Красноярска и Хабаровска края, а также полуострова Камчатки и острова Сахалин.

В программе II этапа Кубка России предусмотрены два дня соревнований: 4 декабря — мужчины, 5 декабря — женщины. В 10.00 - начало стартов, в 14.00 - награждение победителей по итогам каждого дня.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в календаре соревнований Куба России сезона 2023 по 44 гонки у мужчин и женщин. 30 стартов в слаломе-гиганте и 34 старта в слаломе. Соревнования должны пройти в 12 различных местах – от Кировска и Полярных Зорь в Мурманской области до Елизово в Камчатском крае.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.