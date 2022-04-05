4 апреля оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 17 военных объектов Украины

«Подразделения Народной Милиции Луганской Республики, продолжая наступление, 4 апреля продвинулись на 2 километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населённого пункта Северодонецк.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники».

Вчера в Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине.

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало Мартина Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых российскими Вооружёнными силами районах, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Российской стороной акцентировано, что ключевым фактором для оборонного ведомства России при совместной с ООН доставке гуманитарной помощи мирному населению Украины является обеспечение безопасности сотрудников организации.

Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародёрства. Причём количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН.

Также было отмечено, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих.

С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты. Яркий пример - обвинение российских Вооружённых сил в авиаударе по роддому в Мариуполе. Накануне стало известно, что главная героиня репортажей в СМИ отрицает версию авианалёта на роддом с российской стороны. По её словам, националисты из подразделений Азова использовали нескольких рожениц для съёмок репортажа в разрушенной, якобы Россией, больнице по заранее подготовленному сценарию. Ложная информация была растиражирована западными СМИ.

Министерство обороны России показало конкретные свидетельства геноцида и жестокости украинского руководства и военизированных подразделений по отношению к собственному населению.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации сообщил, что гуманитарная ситуация на Украине деградирует. В первую очередь это происходит из-за действий украинских властей и националистических батальонов, продолжающих блокировать граждан в городах.

Со своей стороны М. Гриффитс отметил важность таких контактов в целях решения сложных гуманитарных вопросов в кризисных регионах мира. Достигнуто понимание о продолжении регулярного взаимодействия.

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