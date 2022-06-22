4 часа утра - возле воинских мемориалов зажжены лампады и свечи в рамках проведения акции «Свеча памяти»

Сегодня, 22 июня, в военных гарнизонах Северного флота проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. В 4 часа утра митинги и возложения венков и цветов состоялись у мемориалов «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске и «Героям североморцам – защитникам Советского Заполярья» в Североморске.

В них приняли участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и начальник штаба флота контр-адмирал Константин Кабанцов.

Во всех гарнизонах флота возле воинских мемориалов были зажжены лампады и свечи в рамках проведения акции «Свеча памяти». В православных храмах проходят литии с участием верующих военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба СФ. в 10.00 в посёлке гидрографов Мишуково на территории памятника погибшему экипажу гидрографического судна «Меридиан» пройдёт митинг с возложением цветов и венков.

В 12 часов 15 минут по московскому времени начнётся всероссийская акция «Минута молчания». Именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение председателя Совнаркома Вячеслава Молотова к гражданам о нападении на СССР фашистской Германии. Минутой молчания память жертв Великой Отечественной войны почтят все воины-североморцы. На кораблях и в береговых частях будут приспущены военно-морские и государственные флаги.

В память о погибших моряках и морских лётчиках на воду Баренцева моря цветы и венки возложит экипаж гидрографического судна «Ромуальд Муклевич», выполняющий задачи по плану комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

В 13.00 в Мурманске состоится торжественный митинг с возложением цветов к памятному мемориальному объекту «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (у здания по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 129/1).