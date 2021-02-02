4 февраля в Санкт-Петербурге состоится торжественный выход судна «Баренцево море» на промысловые испытания

«Баренцево море» – первый в новейшей российской истории крупнотоннажный траулер-процессор, построенный на российской верфи по программе инвестиционных квот. Церемония подъёма Государственного флага Российской Федерации начнётся в 17 часов.

В мероприятии примут участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, представители администрации Санкт-Петербурга, ПАО «Выборгский судостроительный завод», судовладельца в лице компании «Архангельский траловый флот» и представители АО «Объединенная судостроительная корпорация».

В ходе мероприятия гостей ознакомят с внутренним устройством судна, включая фабрику по переработке продукции полного цикла с безотходным производством, траловый комплекс новейшего поколения, а также помещения для работы и отдыха экипажа.

Головной траулер-процессор проекта KMT01 «Баренцево море» был заложен в конце мая 2017 года и спущен на воду в декабре 2018 года. В сентябре 2020 года передан заказчику.

Суда данной серии предназначены для промысла донных пород рыб и производства обезглавленной и потрошеной рыбы, филе, икры и печени трески, рыбной муки и рыбьего жира прямо на борту.

Всего на Выборгской верфи по заказу АО «Архангельский траловый флот» будет построено четыре судна проекта KMT01. Два из трёх оставшихся судов уже спущены на воду, завершаются приготовления к спуску последнего судна серии. Строительство ведется в рамках действия программы инвестиционных квот, предусматривающих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях.