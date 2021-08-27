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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.21 09:00

4 города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства

26 августа в Нижнем Новгороде главный день Форума «Среда для жизни. Город и вода», в рамках которого проходит Форум малых городов и исторических поселений. Собравшихся поприветствовал глава российского правительства Михаил Мишустин.

На полях форума озвучили результаты Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. От Мурманской области было представлено пять проектов, в итоге 4 из них стали победителями конкурса в этом году:

– Полярные Зори: продолжение проекта благоустройства бульвара «Северное сияние».

– Заозерск: проект благоустройства городской площади по улице Ленинского Комсомола.

– Кола: проект благоустройства центральной улицы города – Советского проспекта.

– Кировск: благоустройство сквера в микрорайоне Кукисвумчорр.

Финалистом стал Ковдор с проектом благоустройства улицы Чехова и сквера до улицы Баштыркова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, все проекты-победители должны быть реализованы в Мурманской области во время строительного сезона в 2022 году с привлечением финансирования за счёт средств федерального бюджета.

«Я поздравляю коллег с победой во Всероссийском конкурсе. Мы вместе проделали большую работу, детально проработали эти проекты, переживали. Впереди большой путь от сегодняшнего дня, когда мы узнали результаты до реализации, мы приложим все силы, чтобы сделать удобные и качественные пространства», – сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

 

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